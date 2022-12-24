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    Diyarbakır'daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı

    Sınıf arkadaşlarına şiddet uygulayan C.T.'nin velisini okula çağıran öğretmen Mehmet Gümüş, taşlı saldırıya uğradı. Gümüş'ü meslektaşları kurtardı.
    • 24.12.2022 - 15:47
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    Diyarbakır'daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Yaprakbaşı İlkokulunda öğretmene şiddet olayı yaşandı.

    Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.

    Velisini okula çağırdı

    Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.

    Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.

    Öğretmene taşlı saldırı

    Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.

    Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.

    Diyarbakır daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı #1

    Dikiş atıldı

    Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.

    Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.

    Diyarbakır daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı #2

    Diyarbakır daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı #3

    Diyarbakır daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı #4

    Diyarbakır daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı #5


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