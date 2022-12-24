Diyarbakır'daki sınıf öğretmenine, velilerden taşlı saldırı

Sınıf arkadaşlarına şiddet uygulayan C.T.'nin velisini okula çağıran öğretmen Mehmet Gümüş, taşlı saldırıya uğradı. Gümüş'ü meslektaşları kurtardı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Yaprakbaşı İlkokulunda öğretmene şiddet olayı yaşandı.

Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.

Velisini okula çağırdı

Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.

Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti.

Öğretmene taşlı saldırı

Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı.

Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.

Dikiş atıldı

Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı.

Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.