Diyarbakır'daki Suriyeli, çocuk sahibi olmak için 18 kilo verdi

İç savaştan kaçarak Diyarbakır'a gelen Suriyeli kadın, fazla kiloları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Tedavi gören kadın, 1 ayda 18 kilodan kurtuldu.

Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye büyük bir göç aldı.

Diyarbakır da göç alan kentlerin başında yer alıyor.

Savaştan kaçarak Diyarbakır'a gelen bir aile, 10 yıldır yerleştiği kentte çocuk sahibi olabilmek için çabalıyor.

145 kilo olması nedeniyle çocuk sahibi olamayan Zeynep Elatiş ve eşi Ömer Elatiş, çocuk için bir mücadeleye başladı.

1 AYDA 18 KİLO VERDİ

Eşiyle birlikte Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başvuran Zeynep Elatiş’e, gerekli tetkikler yapıldıktan tüp mide ameliyatı ve diyet uygulandı. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Metin Varlı, hastasının yaklaşık 1 ayda 18 kilo verdiğini belirtirken, obez hastaların normal popülasyona göre 10 yıl daha erken ölmekte olduklarını söyledi.

"İNŞALLAH ÇOCUK SAHİBİ OLDUĞUNDA DA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜRÜZ"

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güney Kozan, yönetimlerini devir alalı 3,5 ay olduğunu, ilkelerinin hastanelerinde kaliteli hizmet vermek olduğunu ifade etti. A grubu ameliyatların sayısını artırmak olduğunu belirten Başhekim Kozan, “Sağ olsun çok kalifiyeli cerrah arkadaşlarımız ciddi ameliyatlar yapıyorlar. İkinci basamak B rolünde hastane olmamıza rağmen üçüncü basamak gibi A grubu ameliyatlarımız çok arttı. Obezite cerrahisi yapılan hastamızda bunlardan bir tanesi. Hastamız Suriyeli ve 145 kilonun üstündeydi. Bununla ilgili uzun süredir çocuk sahibi olamıyordu. Şu anda 127 kilolara kadar düştü. Bundan sonra da takibini yapacağız. İnşallah çocuk sahibi olduğunda da kendimiz takibini sürdürürüz. Bu ameliyatlar için özel hastanelerde ciddi farklar veriyor hastalar. Ama bizim hastanemiz bunlar için yeterli bir hastane. Hiçbir hastadan da herhangi bir ücret talebimiz yok. Hastalar gönül rahatlığıyla bu tür cerrahi işlemler için gönül rahatlığıyla gelip işlemlerini yapabilirler.” dedi.





HASTA 145 KİLOYLA GİTTİ

Hastanın yaklaşık 40 gün önce obezite nedeni ile kendilerine başvurduğunu aktaran Op. Dr. Varlı, "Hasta, bize zayıflamak istediğini belirtti. Biz de kendisine gerekli tetkik ve tedavilerini yaptıktan sonra tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bugün de kontrole çağırdık. Hastamızı kontrol ettiğimizde yaklaşık 1 aylık süre içerisinde kilo kaybının olduğunu gördük. Bizim için ilk etapta bu yeterli. Sporuna, diyetine dikkat ettiği sürece daha sağlıklı kilo verilmesi gerçekleşecek. Hasta bize yaklaşık olarak 145 kilo ile geldi. Ameliyat öncesi hazırlıklarını yaptık. Ameliyattan sonra diyet listesini düzenledik. Her ameliyatta olan risk bunda da vardı. Ama bu ameliyat hem ülkemizde hem de hastanemizde başarıyla yapıldI." dedi.

"OBEZ HASTALAR 10 YIL ERKEN ÖLÜYOR"

Obezite çağın hastalığı ve neden olduğu sıkıntıların başında da kalp ve damar hastalıkları geldiğini dile getiren Op. Dr. Varlı, “Yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar geliyor. Obez hastalar normal popülasyona göre 10 yıl daha erken ölmekteler. Kilolardan kurtuldukça hem şeker düzenlenmesi gerçekleşecek hem de diğer hastalıklardan kurtulacaklar. Hastamız 31 yaşında ve çocuk sahibi olmak istediğini bize belirtmişti. Bu kilo ile birlikte ve gebelikle alınacak kilolar nedeniyle tabii ki sıkıntılı süreç yaşanacaktı. Hastamız ideal kiloya ulaştıktan sonra çocuk sahibi olabilecek. 5 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını ilettiler. İnşallah 1 yılın sonunda istenilen düzeye ulaşacağını tahmin ediyoruz.” şeklinde konuştu.



