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    Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza

    Bağlar ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonetin üzerinde ve kasasında eşyaları tutan kişiler, trafiği tehlikeye soktu. Ekiplerce 1861 TL para cezası kesilirken sürücüye adli işlem uygulandı.
    • 08.08.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:23
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    Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki nakliye korku saçtı.

    Mevlana Halit Mahallesi'nde 6 Ağustos günü yaşanan olayda, plakası belirlenemeyen kamyonete ev eşyası yüklendi.

    Eşyaların üzerinde ölümle dans ettiler

    Kasası açık giden kamyonete yığılmış eşyaların üzerinde 2 kişi, kasanın arka kısmında da 2 kişi yolculuk yaptı.

    Yaşanan korkunç anlar trafiği tehlikeye sokarken, diğer sürücüler olayı kayda aldı.

    DHA'nın aktarımına göre, kayda alınan görüntüler, sosyal medyada da paylaşılarak tepki topladı.

    Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi.

    Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza VİDEO

    Diyarbakır daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza #1

    1861 TL ceza

    Polis, sürücü M.M.T.’ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı.

    Diyarbakır daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza #2


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