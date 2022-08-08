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- Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza
Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza
- 08.08.2022 - 12:00
- Güncelleme : 08.08.2022 - 12:23
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki nakliye korku saçtı.
Mevlana Halit Mahallesi'nde 6 Ağustos günü yaşanan olayda, plakası belirlenemeyen kamyonete ev eşyası yüklendi.
Eşyaların üzerinde ölümle dans ettiler
Kasası açık giden kamyonete yığılmış eşyaların üzerinde 2 kişi, kasanın arka kısmında da 2 kişi yolculuk yaptı.
Yaşanan korkunç anlar trafiği tehlikeye sokarken, diğer sürücüler olayı kayda aldı.
DHA'nın aktarımına göre, kayda alınan görüntüler, sosyal medyada da paylaşılarak tepki topladı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü belirledi.
Diyarbakır'daki tehlikeli nakliyeye 1861 TL ceza VİDEO
1861 TL ceza
Polis, sürücü M.M.T.’ye 'yük üzerine yolcu bindirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından 1861 TL ceza kesti. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem uygulandı.