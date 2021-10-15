Diyarbakır'daki uyuşturucu tacirleri, nehre atlayarak kaçtı

Emniyetin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilo esrara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Dicle Nehri'ne atlayıp yüzerek uzaklaşan şüpheli aranıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmamak üzere talimat verdi.

Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması sürüyor.

Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Listesin'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne yeni operasyon düzenledi.

BİR ŞÜPHELİ, NEHİRDEN YÜZEREK KARŞIYA GEÇTİ

Şüphelilerden M.S.A. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli Dicle Nehri'ne atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis, nehre atlayan şüphelilerden birini yakalarken, diğeri yüzerek karşıya geçti.

30 KİLO ESRAR YAKALANDI

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, arazide yapılan aramada 30 kilo esrar, 1 hassas terazi, 4 makas ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.





