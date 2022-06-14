Diyarbakır'daki yangına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

25 katlı binada çıkan yangın seslerini duyarak uyanan alüminyum ustası, içeride birinin kalma ihtimaline karşı kapıyı açmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katında yangın başladı.

12 Haziran günü yalanan olayda ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangınla 1 saatlik mücadele

Bölgeye gelen ekipler apartmanda oturanları tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İtfaiye erleri dahil 15 kişi dumandan etkilendi

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 4'ü itfaiye eri, 15 kişi hastanelere kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Tedaviye alınanlardan Hüseyin Çelik (27) kurtarılamadı. 13 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yangına müdahale etmek istedi

2 çocuk babası Hüseyin Çelik'in yan bloktaki evinde uyuduğu sırada bağrışmalar üzerine uyandığı, yangın çıkan dairenin kapısının açılmadığını öğrenince içeride biri olma ihtimaline karşı, kapıyı açmak isterken dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

"Alüminyum ustası olduğu için kapıyı açma niyetiyle çıkıyor"

Çelik’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. DHA’ya konuşan Hüseyin Çelik'in kardeşi Hasan Çelik, "Ağabeyim o sırada uykuda. Bağrışmalar üzerine uyanıyor. Yan blokta yangın çıktığını duyuyor. Kapının açılmadığını öğreniyor. Kendisi alüminyum ustası olduğu için kapıyı açma niyetiyle yukarıya çıkıyor.

"Ne itfaiye suyu ne de alarm çalışıyor"

O sırada yere düşüyor ve hayatını kaybediyor. Bunun suçu site yönetiminde. Ne itfaiye suyu ne de alarm çalışıyor. Kimsenin haberi yok bundan. Kurtarma niyetiyle gidiyor, dumandan dolayı nefes alamıyor, yere düşüyor. Ağabeyimin 2 çocuğu vardı, hayatını kaybetti" dedi.

Yangın çıkan evde oturan G.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde G.G., yangın sırasında evde olmadığını belirtti.

Yangına 'eski klima' şüphesi

Bir süre önce evi eşyalı olarak kiraladığını ifade eden G.G., "Evde eski bir klima vardı. Garip sesler çıkarıyordu. Yangının oradan çıkma ihtimali var" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.