Diyarbakırlı depremzedeler için planlanan konutların yapımına başlandı Depremin etkilediği diğer şehirlerimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da konut çalışmalarına başlandı. Buna göre ilk etapta ihale süreci tamamlanan bin 22 konutun şantiyeleri kuruldu, iş makineleri kazmaya başladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma uğrattığı bir diğer ilimiz de Diyarbakır’dı.

Kentte evi hasar gören depremzedeler için Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesi’nde Hazine'ye ait 6 bin 200 dönümlük mera arazisi TOKİ’ye devredildi.

Depremzede vatandaşlar için planlanan konutların çalışmaları başladı.

Diyarbakır'da da deprem konutlarının yapımına start verildi

Temel kazma işlemi başlayan ve ilk etapta ihalesi tamamlanan bin 22 konutun şantiyesi tamamlandı.

İş makineleriyle aralıksız çalışmaların sürdüğü konut inşaatı, 61 bloktan oluşacak.

Karacadağ eteklerinde bulunan bin 100 nüfuslu Oğlaklı Mahallesi’nde toplamda 27 bin konut inşa edilecek.

"Diyarbakır'a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçları karşılayan yerler yapacağız"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremden etkilenerek evleri hasar gören vatandaşlarla iftar yaptı.

İftarda açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, "Diyarbakır'a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçları karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı. İnşallah yakında da temeli atılacak. Evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her biri bu evlerden istifade etme imkanı olacaktır." ifadelerinde bulunmuştu.