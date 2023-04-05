Diyarbakırlı polis ekipleri, Adıyaman'da depremzedenin doğum gününü unutmadı Depremin vurduğu kentte görevli olan motosikletli yunus timleri, 3 yaşındaki Emine’ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

DHA

Depremzedeler için mücadele devam ediyor.

11 ilde etkili olan afetlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Bu süreçte ise en büyük ilgi çocuklara gösterildi. Depremin travmasını atlatmaları için çalışmalar yapan gönüllüler, çocukların yüzlerini güldürüyor.

Aileleri ziyaret ettiler

Bunlardan biri de Adıyaman'da gerçekleşti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri 3 Nisan'da depremzede aileleri ziyaret etti.

Doğum günü sürprizi

Kentin Mara Mahallesi’nde bulunan bir aileyle bir araya gelen polisler, Emine isimli 3 yaşındaki çocuğun doğum günü olduğunu öğrendi.

Yaş pasta alan ekipler, Emine’nin ailesiyle yaşadığı eve giderek sürpriz yaptı. Doğum günü kutlaması cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görev değişimi yaptılar

59 gündür kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan yunus timleri, bugün nöbet değişimi yaptı.

Adıyaman’a gidecek olan grup, ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak uğurlandı.