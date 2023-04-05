DHA

Depremzedeler için mücadele devam ediyor.

11 ilde etkili olan afetlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Bu süreçte ise en büyük ilgi çocuklara gösterildi. Depremin travmasını atlatmaları için çalışmalar yapan gönüllüler, çocukların yüzlerini güldürüyor.

Aileleri ziyaret ettiler

Bunlardan biri de Adıyaman'da gerçekleşti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri 3 Nisan'da depremzede aileleri ziyaret etti.

Depremzede Emine’nin 3’üncü yaşını yunus polisleri kutladı #4

Doğum günü sürprizi

Kentin Mara Mahallesi’nde bulunan bir aileyle bir araya gelen polisler, Emine isimli 3 yaşındaki çocuğun doğum günü olduğunu öğrendi.

Yaş pasta alan ekipler, Emine’nin ailesiyle yaşadığı eve giderek sürpriz yaptı. Doğum günü kutlaması cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Depremzede Emine’nin 3’üncü yaşını yunus polisleri kutladı #2

Görev değişimi yaptılar

59 gündür kentte 10 motosiklet ve 20 personelle görev yapan yunus timleri, bugün nöbet değişimi yaptı.

Adıyaman’a gidecek olan grup, ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak uğurlandı.

Diyarbakırlı polis ekipleri, Adıyaman'da depremzedenin doğum gününü unutmadı
Depremzede Emine’nin 3’üncü yaşını yunus polisleri kutladı #5
Depremzede Emine’nin 3’üncü yaşını yunus polisleri kutladı #6