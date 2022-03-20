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- Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı
Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı
- DHA
- 20.03.2022 - 16:25
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da 1042, Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Muş'ta 199, Erzincan'da 168, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi.
Kar kalınlığı ise Ağrı'da 51, Erzurum'da 45, Muş'ta 40, Kars'ta 31, Ardahan'da 21 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.
PALANDÖKEN’DE KAR KALINLIĞI 2 METRE
Kayak merkezlerinden ise kar kalınlığı, Palandöken'de 2 metre, Sarıkamış'ta 131 santim ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı.
Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
KARLI YOLLARI AÇMAK İÇİN ROTATİF, DOZER VE KEPÇELER KULLANILDI
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf etti.
Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.