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    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı

    2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2.210 köyün yolu ulaşıma kapandı. Sarıkamış’ta kar kalınlı 131 santimetre olarak ölçülürken, Palandöken’de 2 metre olarak ölçüldü.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 16:25
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    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı

    Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da 1042, Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Muş'ta 199, Erzincan'da 168, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi.

    Kar kalınlığı ise Ağrı'da 51, Erzurum'da 45, Muş'ta 40, Kars'ta 31, Ardahan'da 21 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı.

    PALANDÖKEN’DE KAR KALINLIĞI 2 METRE

    Kayak merkezlerinden ise kar kalınlığı, Palandöken'de 2 metre, Sarıkamış'ta 131 santim ölçüldü.

    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı #1

    Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı.

    Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı #2

    KARLI YOLLARI AÇMAK İÇİN ROTATİF, DOZER VE KEPÇELER KULLANILDI

    Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf etti.

    Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kaldı.

    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı #3

    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı #4

    Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı #5


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