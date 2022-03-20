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Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı

Doğu Anadolu’da, 2.210 köy yolu kapandı

2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2.210 köyün yolu ulaşıma kapandı. Sarıkamış’ta kar kalınlı 131 santimetre olarak ölçülürken, Palandöken’de 2 metre olarak ölçüldü.