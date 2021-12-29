Doğu Anadolu'da 4 ilde buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kötü hava şartlarına karşı vatandaşlarının tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

4 İL İÇİN ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"NEHİR VE DERE YATAKLARI DONDU"

Muş'ta yağışların ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri'nin büyük bölümü ile dere yatakları dondu.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı araçların yakıt deposu dondu.

"HAVA ÇOK SOĞUK,ARABALAR ÇALIŞMIYOR"

Tır sürücüsü Ünal Tatar, yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "Hava çok soğuk olduğundan arabalar çalışmıyor. Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var." dedi.