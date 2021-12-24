Doğu Karadeniz’de 366 yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yüksek kesimlerde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte 366 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ekipler iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkenin yüksek kesimleri karın etkisi altında kaldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor.

Trabzon, Rize ile Giresun'da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı.

366 YOL ULAŞIMA KAPALI

Kar yağışı nedeniyle Rize’de 12 ilçede 251, Giresun’da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon’da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





































