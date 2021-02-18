Doğu Karadeniz’de kar köy yollarını kapattı

Kar ve soğuk havanın etkisini gösterdiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yollar kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de toplam 480 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

EN ÇOK RİZE VE GİRESUN ETKİLENDİ

Trabzon’da kapalı olan tüm köy ve mahalle yolları dün akşam itibarıyla ulaşıma açılırken, kar en çok Rize ve Giresun’da etkili oldu.

RİZE'DE KÖY YOLLARI KAPALI

Rize’de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 60 köy ile Çamlıhemşin’de 24, Çayeli’nde 23, Fındıklı’da 23, Güneysu’da 21, Ardeşen’de 16, İkizdere’de 13, Pazar’da 5 ve Hemşin’de 1 köy yolu olmak üzere 186 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kardelen’ ekipleri, bölgelerin aciliyet durumlarını göz önüne alarak yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GiRESUN'DA 175 KÖYE ULAŞIM YOK

Giresun’da da kar nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarını açmak için 61 ekip gece gündüz görevde.

Giresun’da merkeze bağlı 14, Alucra’da 6, Bulancak’ta 21, Çamoluk’ta 8, Çanakçı’da 2, Dereli’de 16, Doğankent’te 1, Espiye’de 11, Görele’de 32, Güce’de 3, Keşap’ta 6, Praziz’de 3, Şebinkarahisar’da 27, Tirebolu’da 13 ve Yağlıdere’de 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

ARTVİN'DE 78 KÖY YOLU KAPALI

Artvin’de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2 köy ile Ardanuç’ta 27, Şavşat’ta 25, Yusufeli’nde 8 ve Hopa’da 16 köy yolu olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

GÜMÜŞHANE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gümüşhane’de bugün sabah itibariyle merkez ilçede 10, Kürtün ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 16 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl genelinde Özel İdare’ye bağlı 31 ekip, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.