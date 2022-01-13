Doğu Karadeniz’de kar nedeniyle yollar kapandı

Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, 219 köy yolunu ulaşım kapattı. Ordu, Gümüşhane ve Giresun'da 5 ilçede, Bayburt'ta da kent genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Karadeniz, soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

Kar yağışının etkili olduğu Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerindeki ilçelerinde bazı köy yolları, ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de 198, Rize'de de 21 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalar başlattı.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Kar yağışı nedeniyle Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt'ta da il genelinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği belirtildi. Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Meteoroloji'den elde edilen veriler doğrultusunda, kent genelinde bugün başlayan kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kelkit ilçesindeki tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilirken merkez, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi. Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.