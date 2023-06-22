Doğubayazıt’ta yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu
DHA

Kaçakçıların, şeytanın bile aklına gelmeyecek planını kolluk kuvvetleri bozdu…

Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele özel ekibi ile İl Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt’tan İran'a giden kara yolu üzerindeki bir tır parkına baskın yaptı.

80 tonluk tankı, yer altına gizlediler

Her yeri arayıp, tüm detayları inceleyen ekipleri, yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı buldu.

Yapılan aramada ayrıca 5 litre kaçak akaryakıt, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Doğubayazıt’ta yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu
Doğubayazıt'taki tır parkına baskın

1 şüpheli gözaltında

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan başarıyla tamamlandı.

Bu arada operasyon sırasında ekipler, 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.