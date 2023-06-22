Doğubayazıt’ta yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı bulundu İran'a giden kara yolu üzerindeki bir tır parkını basan kaçakçılık ve jandarma ekipleri, yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı buldu. Operasyon sırasında bir şüpheli de gözaltına alındı.

DHA

Kaçakçıların, şeytanın bile aklına gelmeyecek planını kolluk kuvvetleri bozdu…

Ticaret Bakanlığı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele özel ekibi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt’tan İran'a giden kara yolu üzerindeki bir tır parkına baskın yaptı.

80 tonluk tankı, yer altına gizlediler

Her yeri arayıp, tüm detayları inceleyen ekipleri, yer altına gizlenmiş 80 tonluk yakıt tankı buldu.

Yapılan aramada ayrıca 5 litre kaçak akaryakıt, bin litrelik 4 akaryakıt tankı, 20 litrelik 120 plastik bidon, 2 akaryakıt dolum pompası ve 3 akaryakıt dolum tabancası ele geçirildi.

1 şüpheli gözaltında

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Bu arada operasyon sırasında ekipler, 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.