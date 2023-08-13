Doktora öğrencisi kadın tez savunması için şaşırtan bir konsepte imza attı Gazi Üniversitesi'nde doktora tez savunmasını veren bir öğrencinin jüri karşısına çıkmadan önce giydiği elbise ve hazırladığı konsept sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ensonhaber.com Ankara Gazi Üniversitesi'nden sosyal medyaya düşen bir video izleyenleri şaşırttı. Üniversitede doktora tez savunmasını veren bir öğrencinin jüri karşına çıkmadan önce giydiği elbise ve özel konsept hazırlanmış balonlarla yaptığı paylaşım dikkat çekti. Daha çok nişan törenini andırdı Görüntüler bir akademik ortamdan çok nişan törenini andırdı. Sosyal medyada gündem olan video çeşitli tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada gündem oldu Öğrencinin Deniz Seki'nin Aşk Müzikali parçası ile yaptığı paylaşıma kısa sürede yorum geldi.