Dolandırıcı 'Bay Hipnotize' yakalandı

Şimdiye kadar 4 milyon liralık vurgun yaptığı düşünülen azılı telefon dolandırıcısı 'Bay Hipnotize', mağdurlardan aldığı paralarla yakalanarak tutuklandı.

Türkiye'de son zamanların en büyük dolandırıcılık vurgunları telefonlarla yapılıyor.

Vatandaşları terör örgütlerinin bilgilerini ele geçirdikleri yalanlarıyla etkileyen dolandırıcılar, bu sayede milyonlarca lira vurgun yapıyor.

AZILI DOLANDIRICI BAY HİPNOTİZE

Bu dolandırıcılar arasında, kendisine halk arasında Bay Hipnotize şeklinde lakap takılacak kadar ünlü olanlar bile var.

İnsanlara telsiz kaydını dinleterek adeta hipnotize eden, kendini polis olarak tanıtıp direktifler vererek insanları etki altına alan Bay Hipnotize, yakayı ele verdi.

Gerçek ismi Yüksel B. (34) olan azılı telefon dolandırıcısı; Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Kocaeli'nde çok sayıda kişiyi mağdur ettikten sonra yapılan çalışmalar sayesinde yakalandı.

4 MİLYON LİRALIK VURGUN

Son dönemin en kullanışlı "Terör örgütleri banka hesaplarınızı ele geçirdi." yalanı ile insanları ağına düşüren Bay Hipnotize'nin, şimdiye kadar 4 milyon liralık bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.

12 FARKLI SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan Yüksel B.'nin tehdit, adam yaralama, yağma ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok farklı suçtan da 12 kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Bay Hipnotize, son mağduru A.B. (76) isimli kadının 480 bin lirasını aldıktan sonra operasyon düzenlenen ikamet adresinde, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen bir miktar parayla birlikte yakalandı.