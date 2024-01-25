Mersin'de dolandırıcıların hedefi olan yaşlı adamı polis ekipleri kurtardı: 300 bin TL'si cebinde kaldı Dolandırıcıların kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırmak istedikleri 78 yaşındaki yaşlı adam, polisin yardımıyla dolandırıcıların kurbanı olmaktan son anda kurtuldu.

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İHA

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor.

Bu sefer olayın yaşandığı yer Mersin oldu.

Banka çalışanları durumu anladı

Arif Birtek isimli yaşlı adam bankaya giderek yüklü miktar parayı başka bir hesaba yatırmak istediğini bildirdi.

Banka çalışanları Arif Birtek'in dolandırılıyor olabileceğinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdiler.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Bankaya giden ekipler, 78 yaşındaki Birtek'in siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendisini başka bir ilden polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya göndermek istediğini öğrendi.

Paraya tedbir amaçlı el koyan polis, yaşlı adamı emniyet şubesine götürerek ifadesini aldı.

Polis ekipleri yaşlı adımın dolandırılmak üzere olduğu anlayınca 300 bin TL'si teslim etti.

"Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin"

Yaşananları anlatan Arif Birtek, "Telefon açtılar, 'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler. Kimlik bilgilerimin hepsini söylediler. 'Senin paraları şu hesaba göndermen lazım' dediler. Bankada görevliler 'Amca seni başkaları dolandırıyor. Sen neden yatırıyorsun bu parayı' dediler. 'Yok ya, başkası alacağına parayı şu hesaba yatıracağız' dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar buraya getirdiler. Polisler geldiler. Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin." dedi.

Yaşlı adamın kendisini dolandırmaya çalışan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)