Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.