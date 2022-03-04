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    Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

    Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 08:47
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    Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

    Dolmabahçe Sarayı nın marangozhanesinde yangın çıktı #1

    Dolmabahçe Sarayı nın marangozhanesinde yangın çıktı #2

    Dolmabahçe Sarayı nın marangozhanesinde yangın çıktı #3


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