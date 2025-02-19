Donald Trump: Putin ile bu ay içinde görüşebiliriz

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ABD ve Rusya, Riyad'da Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için müzakerelerde bulundu.

Ukrayna’nın görüşmelere davet edilmemesi dikkat çekerken, eski ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmenin ardından bir açıklama yaptı.

Daha önce savaşı 24 saatte bitirebileceğini iddia eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay içinde görüşebileceğini belirtti.

"SAVAŞI BİTİREBİLİRDİNİZ"

Trump, Ukrayna’nın Riyad’daki görüşmelere dahil edilmemesine dair endişeleri görmezden gelerek, kendisinin savaşı sona erdirebileceğini savundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün, ‘Biz davet edilmemiştik’ dendiğini duydum. Üç yıldır oradaydınız, savaşı bitirmeliydiniz… Hiç başlatmamaları gerekiyordu. Bir anlaşma yapabilirdiniz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin eski sözcüsü Sean Savett, Trump’ın bu açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterdi.

Savett, “Görünüşe göre Trump, Putin’in propagandasına inanmış… Kimsenin ihtiyacı olmayan bir hatırlatma: Putin, Ukrayna’yı sebepsiz yere işgal ederek savaşı başlattı ve askerleri Ukrayna halkına karşı savaş suçları işledi. Savaşın devamından sorumlu olan taraf Rusya” ifadelerini kullandı.



PUTİN İLE GÖRÜŞMENİN "MUHTEMEL" SİNYALİ

Rusya’nın üç yıl önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana ilk defa ABD ve Rusya arasında Riyad’da bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından konuşan Trump, Putin’le bu ay içinde bir görüşme yapıp yapmayacağına dair soruya “Muhtemelen” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Ukrayna’nın seçimlere gitmesi gerektiğini savunarak, “Bu, Rusya’nın istediği bir şey değil, bu benim ve aynı zamanda birçok ülkenin isteği” dedi. Avrupa ülkelerinin barış anlaşması sağlanması durumunda güvenlik taahhüdü için Ukrayna’ya barış gücü göndermesine ilişkin de “Orada birlik bulundurmakta sorun yok, ben hiç karşı çıkmam” ifadelerini kullandı.

ABD RUSYA MÜZAKERELİ DEVAM EDECEK Mİ

Görüşmelerin ardından Rusya, Ukrayna ve NATO’dan taleplerini sertleştirirken, ABD heyeti Rusya ile müzakerelerin süreceğini belirtti. Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, savaşın kalıcı olarak sonlanması için toprak konusundaki müzakerelerin önemli olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Rusya’nın “ciddi bir sürece başlamaya niyetli olduğunu” gösterdiğini ancak barışın sağlanması için tüm tarafların taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Buna karşın, Rus yetkililer herhangi bir taviz verdiklerine dair bir açıklamada bulunmazken, ABD’li yetkililer de dün gerçekleşen görüşmede Rusya’nın bir taviz verdiğini söylemedi.

ZELENSKY S.ARABİSTAN ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün Suudi Arabistan’da gerçekleştirmesi planlanan görüşme Mart ayına ertelendi. Konuya dair bilgi sahibi kaynaklar, kararın ABD-Rusya arasındaki görüşmelere meşruiyet kazandırılmasının önüne geçmek amacıyla alındığını belirtti.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki ekonomik engellerin kaldırılması konusunda “yüksek ilgi” gösterildiğini ifade etti.

Rusya’nın işgali sonrasında ABD ve Batılı ülkeler, Moskova’ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.Görüşmelerin ardından Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Varlık Fonu yöneticisi Kirill Dmitriev’in, “2025’in ikinci çeyreğinde ABD’li şirketlerin Rus piyasasına dönmesini beklediklerini” söylediğini bildirdi.

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