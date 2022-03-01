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    Döviz kuru onları da etkiledi: Boyacılar fiyat artırdı

    Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası boya fiyatlarına zam gelmişti. Bu durum boyacıların işçilik ücretini de artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 13:13
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    Döviz kuru onları da etkiledi: Boyacılar fiyat artırdı

    Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış, çoğu sektörde fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu.

    Ulaşımdan ekmeğe, faturalardan akaryakıta kadar pek çok zam peş peşe gelirken buna son olarak boya fiyatları da dahil oldu.

    Boya fiyatlarının artmasıyla birlikte boyacılık ücretlerine de zam geldi.

    KUR ARTIŞI BOYACILIĞI DA ETKİLEDİ

    Geçtiğimiz yıl 3 oda 1 salon büyüklüğünde bir evin boyama maliyeti 3 ila 4 bin lira arasındaydı.

    2 oda 1 salon ev ise 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyordu.

    3 ODA 1 SALON EVİN MALİYETİ 5 İLA 6 BİN LİRA ARASINDA

    Artan maliyetlerin ardından 3 oda 1 salon büyüklüğünde bir evin boyama maliyeti 5 ila 6 bin lira arasında değişmeye başladı.

    2 oda 1 salon evin boyama fiyatının ise 3-4 bin lira arasında olduğu öğrenildi.

    Döviz kuru onları da etkiledi: Boyacılar fiyat artırdı #1


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