Düğünde eline silah verdiği küçük çocuk tarafından vuruldu Bir düğün, yine kana bulandı. Magandanın biri küçük çocuğun eline verdiği silahla vuruldu. O anlar kameraya yansırken, görüntü sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına şimdiden girdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Düğün magandaları, artık çocukları da işin içine karıştırmaktan geri kalmıyor. Ancak bunun bedeli ağır olabiliyor. Tıpkı art arda silahların patladığı bu düğünde olduğu gibi… Küçük çocuk vurdu Düğünde çocukların gözleri önünde silahını peş peşe ateşleyen adam, kurşunun bittiğini zannedip silahı yanındaki küçük çocuğa verdi. Silahta kalan tek kurşun çocuğun tetiğe dokunmasıyla ateş aldı. Karın bölgesinden vurulan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Dehşet anı kamerada Dehşete düşüren anlar ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada dolaşıma ve şimdiden günün en çok izlenen videosu olan görüntünün ne zaman, nerede çekildiği ise henüz bilinmiyor.