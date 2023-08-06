ensonhaber.com
Düğün magandaları, artık çocukları da işin içine karıştırmaktan geri kalmıyor.
Ancak bunun bedeli ağır olabiliyor.
Tıpkı art arda silahların patladığı bu düğünde olduğu gibi…
Küçük çocuk vurdu
Düğünde çocukların gözleri önünde silahını peş peşe ateşleyen adam, kurşunun bittiğini zannedip silahı yanındaki küçük çocuğa verdi.
Silahta kalan tek kurşun çocuğun tetiğe dokunmasıyla ateş aldı.
Karın bölgesinden vurulan adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Dehşet anı kamerada
Dehşete düşüren anlar ise kameralara yansıdı.
Sosyal medyada dolaşıma ve şimdiden günün en çok izlenen videosu olan görüntünün ne zaman, nerede çekildiği ise henüz bilinmiyor.