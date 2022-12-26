Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8772
0.20%
Dolar
18.6971
0.09%
Altın
1.081
0.14%
Borsa
5528
1.35%
Bitcoin
319.569
-0.16%
BTXN Coin
6.58
-1.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Düğünde güreş tuttular

    Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, iki adamın düğünde güreş tuttuğu anlar yer aldı. O anlar izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
    • 26.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düğünde güreş tuttular

    Düğünlerde birçok renkli hareketler yapılıyor.

    Ancak sosyal medyaya düşen bir video var ki, izleyenler hem eğlendi hem de anlam veremedi.

    Videoda bu kez, düğünde güreş tutanlar görüldü.

    Düğünde güreşilen anlar

    Müzik eşliğinde güreş, büyük ilgi ile izlendi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı...

    Düğünde güreş tuttular VİDEO

    Düğünde güreş tuttular #1


    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    İkinci el bilgisayarlara ilgi artıyor
    Teknoloji

    İkinci el bilgisayarlara ilgi artıyor

    Görüş Bildir