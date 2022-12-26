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Düğünde güreş tuttular
Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, iki adamın düğünde güreş tuttuğu anlar yer aldı. O anlar izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
- 26.12.2022 - 09:46
- Güncelleme : 26.12.2022 - 10:09
Düğünlerde birçok renkli hareketler yapılıyor.
Ancak sosyal medyaya düşen bir video var ki, izleyenler hem eğlendi hem de anlam veremedi.
Videoda bu kez, düğünde güreş tutanlar görüldü.
Düğünde güreşilen anlar
Müzik eşliğinde güreş, büyük ilgi ile izlendi.
O anlar kameraya böyle yansıdı...