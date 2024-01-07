"Dur" ihtarına uymadı: Aksaray'da ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı! Polisin "Dur" ihtarına uymayan 14 yaşındaki sürücüye; "Dur ihtarına uymamaktan" bin 507 TL, "Tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 507 TL, "Makas atarak seyretmekten" bin 507 TL, "Ehliyetsiz araç kullanmaktan" 12 bin 978 TL ve araç ruhsat sahibine 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 30 bin 477 TL ceza kesildi.

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İHA

Aksaray gece yarısı hareketli dakikalar geçirdi...

Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADS 868 plakalı hafif ticari araca "Dur" ihtarında bulundu.

"Dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.

Siren sesleri geceyi aydınlatırken, polis ekibinin araç plakası ve istikametini telsizden anons etmesiyle Aksaray emniyeti alarma geçti.

Sürücüler 14 yaşında çıktı

Aracın kaçış istikametine yönelik bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, yarım saat süren kovalamaca sonucu aracı Şamlı Mahallesi'nde yakaladı.

Araçtan indirilen sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınırken, yapılan kimlik kontrollerinde sürücünün B.Y. (14) ve yolcu olan arkadaşının da B.G. (14) isimli çocuklar olduğu belirlendi.

30 bin 477 TL ceza kesildi

Gözaltına alınan 2 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye “Dur ihtarına uymamaktan” bin 507 TL, “Tehlikeli şerit değiştirmekten” bin 507 TL, “Makas atarak seyretmekten” bin 507 TL, “Ehliyetsiz araç kullanmaktan” 12 bin 978 TL ve araç ruhsat sahibine 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 30 bin 477 TL ceza kesti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)