Antalya'da dur ihtarına uymadı: Polisin bileğini çatlattı

Trafik uygulamasını fark eden sürücü, kaçmak isterken ihtarda bulunan polisin koluna çarptı. Yaralı polis hastanelik olurken, sürücü ortadan kayboldu.

Antalya'nın Metin Kasapoğlu Caddes'inde gece saatlerinde 07 KS 706 plakalı aracı ile seyir halidne olan sürücü, uygulama noktasındaki polisleri görünce kaçtı.

İkinci trafik noktasından da kaçmaya çalışan sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİSİN BİLEĞİNİ ÇATLATTI

O sırada araca doğru kolunu uzatan trafik polisi Tamer T.'nin telsizi, kaçan araca çarptı. Tamer T., kolundan yaralandı. Trafik polisi, önce şikayet için karakola oradan da hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerde trafik polisinin bileğinin çatladığı öğrenildi.

KAYIPLARA KARIŞAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kaza üzerine harekete geçen ekipler, araç ve sürücüsünü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.