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- Durdurulan tırdan 133 kaçak göçmen çıktı
Durdurulan tırdan 133 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te polis ekipleri, şehir girişinde durdurdukları TIR'da, 133 kaçak göçmen yakaladı.
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 11:59
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelenerek durdurdukları tırın dorsesindeki aramada, yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 133 kaçak göçmeni yakaladı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen tır şoförü de gözaltına alındı.
Sınır dışı edilecekler
DHA'nın haberine göre; göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.