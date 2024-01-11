Düşe kalka: Tekirdağ'da yollar buz pistine döndü! Etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar adeta buz pistine dönüşürken, sabah evden çıkarak işe giden vatandaşlar ise sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

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İHA

Tekirdağ'da beklenen kar yağışı yüzünü göstermeye başladı...

Günlerdir süren yağış, şehri adeta beyaz örtüyle kapladı.

Hayatı zorlaştıran soğuk ve kar yağışı ise bugünden itibaren yavaş yavaş etkisini azaltacak.

Bu sabah güneşin yüzünü göstermesi de sokakların buz pistine dönmesine neden oldu.

"Ara sokaklar çok kötü"

Sabah evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar, buzlu sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, "Kar yağışına hazırlık yakalandık sanırım. Yolların halini sizde görüyorsunuz. Buna önceden bir tedbir alınması lazımdı.

Kuraklık için ise çok güzel bir çözüm oldu. Senelerden beri Tekirdağ’a böyle kar yağmıyordu, güzel oldu. Ara sokaklar çok kötü. Bir müdahale edilmesi lazım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)