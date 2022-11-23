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    Düzce depreminin sesi kaydedildi

    Kentte ve çevre illerde korku yaratan 5.9 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ses kaydı ortaya çıktı.
    • 23.11.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 12:56
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    Düzce depreminin sesi kaydedildi

    Düzce halkı, gece 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğündeki depremle uyandı.

    Olayın ardından bölgedeki evlerde çatlaklar oluştu. Büyük korku yaşayan vatandaşlar da geceyi sokaklarda geçirdi.

    68 yaralı

    Şiddetli sarsıntı sonucu da 1'i ağır olmak üzere toplam 68 kişinin yaralandığını açıklandı.

    Düzce depreminin sesi kaydedildi #1

    Depremin ses kaydı ortaya çıktı

    Gökyaka ilçesinde etkili olan deprem İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde de hissedildi.

    Afetin ardından depremin 9 saniyelik ses kaydı ortaya çıktı.

    Düzce depreminin sesi kaydedildi VİDEO

    "Deprem kısa sürede enerji boşalttı"

    Yer altındaki ses, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

    Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, "Düzce'de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor." dedi.

    Düzce depreminin sesi kaydedildi #2


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