Düzce- Sakarya yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Karadeniz Sahil Yolu’nda yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle çökme oluşan kara yolu, çift yönlü olarak kapatıldı.

Şiddetli sağanak yağışlar heyelanı da beraberinde getirdi.

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, yağışların ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde heyelan yaşandı.

Karadeniz Yol'u çöktü

Heyelanla birlikte çöken yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökmenin ardından ise yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Yol çift yönlü kapatıldı

Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.





































