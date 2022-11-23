Petrol
88.43
0.06%
Euro
19.2623
0.44%
Dolar
18.6265
0.11%
Altın
1.041
0.03%
Borsa
4804
0.48%
Bitcoin
313.000
4.45%
BTXN Coin
6.05
0.83%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü

    Gölcük merkezli 5.9’luk deprem sonrası Düzce Üniversitesi’nde meydana gelen hasar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 23.11.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü

    Düzce’nin Gölcük ilçesi merkez olmak üzere, sabaha karşı 04.09 saatlerinde yaşanan deprem endişeye neden oldu.

    Bolu, Düzce ve Sakarya olmak üzere birçok çevre ilden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi.

    Eğitime 1 günlük ara

    Depremin ilk dakikalarından itibaren devletin tüm kurumları teyakkuza geçti. Dışarıdaki vatandaşların gereksinimleri, sahadaki ekipler tarafından karşılandı.

    Bolu, Sakarya ve Düzce'de eğitime 1 günlük ara verildi.

    Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü ViDEO

    Üniversitede hasar oluştu

    Öte yandan Düzce Üniversitesi’ndeki son durum, depremin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

    Deprem nedeniyle üniversitedeki bir sınıfta sıraların tavan bölümünün zarar gördüğü belirlendi. Zarara ilişkin, kısa bir video da paylaşıldı.

    Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü #1

    Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü #2


    Bingöl'de ele geçirilen mühimmatlar imha edildi
    Gündem

    Bingöl'de ele geçirilen mühimmatlar imha edildi

    Aizanoi Antik Kenti'nde pagan inancına ait heykellerin parçaları bulundu
    Kültür Sanat

    Aizanoi Antik Kenti'nde pagan inancına ait heykellerin parçaları bulundu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir