Gölcük merkezli 5.9’luk deprem sonrası Düzce Üniversitesi’nde meydana gelen hasar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Düzce’nin Gölcük ilçesi merkez olmak üzere, sabaha karşı 04.09 saatlerinde yaşanan deprem endişeye neden oldu.

Bolu, Düzce ve Sakarya olmak üzere birçok çevre ilden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi.

Eğitime 1 günlük ara

Depremin ilk dakikalarından itibaren devletin tüm kurumları teyakkuza geçti. Dışarıdaki vatandaşların gereksinimleri, sahadaki ekipler tarafından karşılandı.

Bolu, Sakarya ve Düzce'de eğitime 1 günlük ara verildi.

Düzce Üniversitesi, depremde zarar gördü ViDEO

Üniversitede hasar oluştu

Öte yandan Düzce Üniversitesi’ndeki son durum, depremin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Deprem nedeniyle üniversitedeki bir sınıfta sıraların tavan bölümünün zarar gördüğü belirlendi. Zarara ilişkin, kısa bir video da paylaşıldı.