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    Düzce’de, 10 psikososyal destek ekibi görevlendirildi

    Gölyaka ilçesinde yaşanan depremin ardından açıklama yapan Bakan Yanık, Gölcük’te 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.
    • 23.11.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:26
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    Düzce’de, 10 psikososyal destek ekibi görevlendirildi

    Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkez olmak üzere sabaha karşı 04.09 sıralarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

    Birçok vatandaş, sallanma anından itibaren dışarı çıkıp geceyi endişeyle geçirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrası Gölyaka ilçesinde 5 araç, 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.

    “Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza destek verecek”

    AA’nın haberine göre; Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç, 20 meslek elemanından oluşan 10 psikososyal destek ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek."

    Düzce’de, 10 psikososyal destek ekibi görevlendirildi #1

    Düzce’de, 10 psikososyal destek ekibi görevlendirildi #2


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