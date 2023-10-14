İHA
Düzce'nin Çoban Kavşağı’nda sabah saatlerinde polis ekipleri şüpheli bir motosikleti fark etti.
Kavşaktan D-100 kara yoluna dönen 81 BT 784 plakalı motosiklet sürücüsünü gören trafik polisi, denetim yapmak istedi.
Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü kaçamayacağını anlayınca polis ile birlikte yolun kenarına yanaşarak motordan inip kaçtı.
12 yıldır muayene yaptırmadığı belirlendi
Polis tarafından yapılan denetimde motosikletin 12 yıldan beri muayenesinin, sigortasının olmadığı tespit edildi.
O anlar kayıt altına alındı
Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlanırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün motorunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaşması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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