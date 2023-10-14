Düzce'de 12 yıldır muayenesiz motosiklet kullanıyor Kendisine işlem yapmak isteyen polisi görünce olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün 12 yıldır muayene ve sigorta yapılmadığı öğrenilirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Düzce'nin Çoban Kavşağı’nda sabah saatlerinde polis ekipleri şüpheli bir motosikleti fark etti. Kavşaktan D-100 kara yoluna dönen 81 BT 784 plakalı motosiklet sürücüsünü gören trafik polisi, denetim yapmak istedi. Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü kaçamayacağını anlayınca polis ile birlikte yolun kenarına yanaşarak motordan inip kaçtı. 12 yıldır muayene yaptırmadığı belirlendi Polis tarafından yapılan denetimde motosikletin 12 yıldan beri muayenesinin, sigortasının olmadığı tespit edildi. O anlar kayıt altına alındı Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlanırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün motorunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaşması yer alıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)