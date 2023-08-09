Düzce'de 2 kardeş, eski arkadaşlarının aracını takip edip alkol şişesi fırlattı Genç çift, daha önce borç para verdikleri eski arkadaşlarıyla aralarında alacaklarını alamayınca husumet oluştu. Bunun üzerine çiftin aracını takip eden iki kardeş, yanlarına yanaşarak alkol şişesi fırlattı. Saldırganlar serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Düzce'de geçtiğimiz günlerde hareketli anlar yaşandı.

Nuray- Ahmet Erdem Çelik çifti, araçlarıyla Kaynaşlı ilçesindeki ailelerini ziyaret ettikten sonra, Çilimli'deki evlerine dönerken, yanlarına yaklaşan beyaz araçtan alkol şişesi fırlatıldı.

Panikleyen Nuray Çelik, aracını durdurup direksiyonu eşine verdi. Ahmet Erdem Çelik, kendilerine saldıran aracı takip edince, içinde husumetli olduğu Ersin Ö. ve Gökhan Ö. kardeşlerin olduğunu gördü.

Husumetli arkadaşları peşlerine düştü

Gece, Bayraktar Jandarma Komutanlığı'na giden Çelik çifti, daha önce borç verdiği, borcunu ödeyemediği için icraya verince de husumet oluşan arkadaşları Ersin Ö. ve kardeşi Gökhan Ö.'den şikayetçi oldu.

Kardeşler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Çelik çiftine yaklaşmamaları için ise tedbir kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"Büyük bir kaza atlattık"

Nuray Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Geçtiğimiz hafta eşimle birlikte ailemin yanından dönerken, İstanbul istikametinde seyir halindeydik. Aracı ben kullanıyordum. Beyaz bir araç, birdenbire alkol şişesi fırlattılar. Allah'tan cam kapalıydı. Birden olan bir şey olduğu için yolda dengemi kaybettim, yoldan çıktım. Eşim de panik oldu. Hemen sağa çektik ve eşim direksiyona geçti. Aracın plakasını almak için peşinden gittik. Bu sırada bizi taciz etmeye devam ettiler. O sırada eşim fotoğraflarını çekti. Daha önce borç alacaklı davası olduğu eski arkadaşları olduğunu, kasten yaptıklarını fark ettik. Tedbir kararı çıkarmak için uğraştık. Tam 1 hafta sonunda tedbir kararı çıktı. Bunun için gerçekten kadın olarak ne kadar mağdur edildiğimizi anlamış oldum. Daha farklı bir olay yaşayabilirdik. Kaza olabilirdi. Gebelik nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Büyük bir kaza atlattık. Psikolojik olarak kendimi sıktığım bir dönem. Kafama takıyorum. Normalde evde durmam gerekir ama eşimi düşünüyorum. İş dolayısıyla doğum iznindeyim ama ne ben onun ne o benim yanımdan ayrılabiliyor.

"Eski arkadaşlarım olduğunu gördük"

Ahmet Erdem Çelik ise suçluların gereken cezayı almasını isteyerek, şunları söyledi: