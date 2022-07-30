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    Düzce'de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar

    Aynı aileden 3 kişinin pusuya düşürülüp öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, cinayetler için 1 yıl boyunca plan yapıldığı ortaya çıktı.
    • 30.07.2022 - 02:40
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    Düzce'de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar

    Düzce'de iki aile arasında icradan satılan tarla nedeniyle 3 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 yıldır olayı planlayan şüphelilerin silahları önceden ormana gizledikleri ortaya çıktı.

    Önlerini kesip ateş ettiler

    20 Temmuz'da Esentepe köyündeki fındık bahçesinde, Çuhadar ailesinden 4 kişi, icradan satılan tarla nedeniyle aralarında husumet bulunan Gürbüz ailesi üyelerine pusu kurdu.

    4 şüpheli, Mithat Gürbüz, oğulları Ali ve Engin Gürbüz ile Engin Gürbüz'ün eşi Selma Gürbüz'ün önünü keserek av tüfeği ile ateş açtı. Mithat Gürbüz ile gelini Selma Gürbüz olay yerinde, kardeşlerden Ali Gürbüz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #1

    1 hafta ormanda saklandılar

    DHA'nın haberine göre; Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin köyden hiç çıkmadıkları ve ormanda saklandıkları belirlendi.

    10 kişi'den 8'i tutuklandı

    4 şüpheli, 26 Temmuz'da evlerine dönünce jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerle birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

    Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K., V.Ç., H.Ü., K.G., K.Ç., M.E.Ç., C.G. ve N.Ç. tutuklandı, O.Ç. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #2

    Geçen yılki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

    5 Haziran 2019 tarihinde taraflar arasında çıkan Mustafa Gürbüz, pompalı tüfekle ateş edip Samet Çuhadar’ı öldürmüş, kuzeni Bahadır Çuhadar’ı ise yaralamıştı.

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #3

    1 yıl boyunca plan yaptılar

    Şüphelilerin ifadelerinde köyde Gürbüz ailesinin kendileri hakkında, “Onlar bizim tarlamızı aldı, biz onlardan bir can aldık” yönünde dedikodu yaptıklarını duyduklarını, 1 yıldır olayı planladıklarını, olaydan önce silahları ormanlık alana gizlediklerini belirterek pişman olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.

     

     

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #4

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #5

    Düzce de 3 kişinin öldüğü kanlı pusu: 1 yıl boyunca plan yaptılar #6


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