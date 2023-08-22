Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Düzce'de Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki cip, yol çalışması sebebi ile yavaşlayan yolda Recep Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile seyir halinde olan Hasan M. ve Ali M.'nin yönetimlerindeki otomobiller de kazaya karıştı

Kazada Mustafa Ö., Recep Ö., Hasan Ö., Emine Ö., Ali M. ve Hasan M. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerince engelli bir bireye özel ilgi gösterdi.

"Ben yavaşladım ortalık böyle oldu"

Kazanın oluş hikayesini anlatan Recep Ö., "Önde trafik sıkışmıştı. Önümdeki araç dörtlüleri yakmıştı. Bende dörtlülerimi yakıp yavaşladım. Trafik durma noktasına geldi. Ondan sonrası bir patırtı koptu. Araçta da büyük hasar var" ifadelerini kullandı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.