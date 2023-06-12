Düzce'de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası kavga çıktı Düzce'de seyir halindeyken makas attığı öne sürülen otomobille başka bir otomobilin çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobil sürücülerinin haber verdiği yakınları olay yerine gelerek kavga etti.

DHA Düzce D-100 karayolunun Çoban mevkisinde Ankara istikametine giden ve makas attığı iddia edilen Abdullah K. yönetimindeki otomobil, Kenan Ç. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Büşra K., Eslemgül Ç. ve Mürüvet Ç. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınları kavga etti Kaza sonrası olay yerine gelen sürücüler Kenan Ç. ile Abdullah K.'nın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce polis ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.