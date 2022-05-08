Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
529.484
-3.32%
BTXN Coin
15.67
5.52%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Düzce'de alkol parası vermeyen babasının evini kurşunladı

    Çilimli ilçesinde, R.Y. alkol parası alamayınca babası ve babaannesinin bulunduğu eve tüfekle ateş etti. Gözaltına alınan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 08.05.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de alkol parası vermeyen babasının evini kurşunladı

    Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana R.Y. alkol parası istediği babası R.Y. ve babaannesi S.Y.’den ret cevabı aldı.

    Bunun üzerine evde bulunan tüfeği alarak dışarı çıkan R.Y. eve doğru ateş etmeye başladı.

    Samanlıkta yakalandı

    Komşularının müdahalesi ile kaçan R.Y., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası köy içerisinde bir samanlıkta gizlenirken yakalandı.

    Gözaltına alınan R.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzce de alkol parası vermeyen babasının evini kurşunladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    İzmir'de kazayla yeğenini öldüren kişi tutuklandı
    3. Sayfa

    İzmir'de kazayla yeğenini öldüren kişi tutuklandı

    Şanlıurfa’da birlikte yaşadığı kadını öldürdü
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da birlikte yaşadığı kadını öldürdü

    Görüş Bildir