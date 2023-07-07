Düzce'de amca yeğen tartışması kanlı bitti Düzce'de amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmada yeğen, amcasını bıçaklayarak yaraladı.

İHA

Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesi'nde, amca H.A. ile yeğeni Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Amcasını bıçakladı

Tartışmanın büyümesi sonucunda Ö.A., amcasını karnından ve kolundan bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan amcanın durumu iyi

Sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.A.'yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Amcanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yeğen ise polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı.