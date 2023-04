İHA

Düzce'de dün film gibi bir olay yaşandı...

Ayrılan bir çiftin arasında çocuk için anlaşmazlık yaşandı.

Eski eşi S.Ş. ile görüşmesinin ardından 14 yaşındaki oğlunu aracına bindiren A.O.Ş., bölgeden uzaklaştı.

Bunun üzerine genç kadın engellemek için her yolu denedi. Son olarak aracın kaputuna tutundu.

Buna rağmen kararından vazgeçmeyen A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadan devam etti.

Baba Ali Osman Şentürk, oğlunu kaçırmadığını, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek, "Ben cani baba değilim." dedi.

Babası tarafından kaçırıldığı iddia edilen genç ise "Ben İstanbul'da babam ve babaannemle birlikte yaşıyorum. Aynı zamanda okulum da orada." diye konuştu.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Osman Şentürk şöyle konuştu:

Ali Osman Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bana kurulan komplo daha önce de İstanbul'da birkaç defa yaşandı. Mahallelileri üzerime saldı. Biz can havliyle arabaya bindik. Çocukların psikolojisi bozuluyor diye yalvarmama rağmen kaputtan indiremedim.



Oradan ayrıldık. İzimizi kaybettirdik sandım ama arkamızda 6 araç bizi takip ederek yaklaşık 11-12 kilometre taciz ettiler. Ben polisi arayarak yardım talep ettim.



Can güvenliğimizin olmadığını, peşimizde 30 kişinin olduğunu söyledim. Düzce'nin ara sokaklarında 'İn' diye yalvardım indiremedim.



Araçlar bizi takip etti. Peşimizdeki araçlar ve 30 kişi otoyolda Gölyaka sapağına kadar bizi taciz ederek takip etti. Elimde bilgi ve belgeler var. Devletin savcı ve polisiyle irtibat halindeyim.



Ben kimseden kaçmadım. Bu haber tamamen yanlış. Daha önce de İstanbul’da 2 defa daha saldırdılar. Oğlum onlarla rahat bir şekilde görüşüyor ancak ben 2 kızımla görüşemiyorum.



Ben cani baba değilim. Polis ekibi beni durdurmadı, ben can güvenliğimden dolayı durdum. Ben oğlumu kaçırmadım. Oğlum benimle İstanbul’da yaşıyor. Her hafta görüşüyorlar. Ben kızlarımla 3 senedir görüşemiyorum."