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    Düzce'de aracın kapısını tutarak yolculuk yaptı

    Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir motosiklet sürücüsünün, bir otomobilin kapı kolundan tutarak ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 18.12.2022 - 16:46
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    Düzce'de aracın kapısını tutarak yolculuk yaptı

    Trafik magandalarının trafiği tehlikeye soktuğu anlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Bir yeni tehlikeli yolculuk görüntüsü Düzce'nin Aydınpınar Caddesi'nde yaşandı.

    Bir motosiklet sürücüsü, bir eli ile motosikleti kontrol etmeye çalışırken bir eliyle bir otomobilin kapı kolundan tutarak dakikalarca bu şekilde yolculuk etti.

    Otomobil sürücüsü diğer sürücüleri uyardı

    Durumdan haberdar olan otomobil sürücüsü ise otomobilin dörtlü flaşörlerini yakarak arkasından gelen diğer araçları ikaz etmeye çalıştı.

    Trafikte kuyruk oluştu

    Metrelerce süren yolculuk tehlike oluşturduğu gibi trafikte de kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

    O anlar kaydedildi

    Yaşanan tehlikeli anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Düzce de aracın kapısını tutarak yolculuk yaptı #1

    Düzce de aracın kapısını tutarak yolculuk yaptı #2


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