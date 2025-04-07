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Düzce'de aranan 13 şahıs yakalandı

Düzce'de aranan 13 şahıs yakalandı Düzce'de son 1 haftada yapılan denetimlerde 26 bin 277 şahıs sorgulanırken aranan 13 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.