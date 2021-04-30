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    Düzce'de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

    Kovanlara bakım yaptığı sırada arıların saldırısına uğrayan vatandaş, canını zor kurtardı. Çok sayıda arının soktuğu belirlenen arıcı, tedavi altına alındı.
    • AA
    • 30.04.2021 - 16:55
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    Düzce'de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

    Düzce'nin Çilimli ilçesinde arıcılık yapan Barış Birinci (52), bahçesindeki arı kovanlarının bakımını gerçekleştirmek istedi.

    Birinci, kovandan çıkarmaya çalıştığı arıların aniden üzerine gelmesiyle kaçmaya başladı. Uzun süre arılardan kurtulmaya çalışan Birinci, sığındığı ağacın altında baygınlık geçirdi.

    HASTANELİK OLDU

    Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.

    Düzce de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu #1

    Düzce de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu #2

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