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- Düzce'de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu
Düzce'de arıların saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu
Kovanlara bakım yaptığı sırada arıların saldırısına uğrayan vatandaş, canını zor kurtardı. Çok sayıda arının soktuğu belirlenen arıcı, tedavi altına alındı.
- AA
- 30.04.2021 - 16:55
Düzce'nin Çilimli ilçesinde arıcılık yapan Barış Birinci (52), bahçesindeki arı kovanlarının bakımını gerçekleştirmek istedi.
Birinci, kovandan çıkarmaya çalıştığı arıların aniden üzerine gelmesiyle kaçmaya başladı. Uzun süre arılardan kurtulmaya çalışan Birinci, sığındığı ağacın altında baygınlık geçirdi.
HASTANELİK OLDU
Sesleri duyan yakınları tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Birinci'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisi devam eden Birinci'yi çok sayıda arının soktuğu öğrenildi.