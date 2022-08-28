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Düzce'de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu
Parkta bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrak kayboldu.
- 28.08.2022 - 16:41
Düzce’de Kültür Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Selçuklu askeri temalı heykelin, elinde tuttuğu mızrak ortadan kayboldu.
Su kemeri üzerindeki 3 asker heykelinden birinin elinde mızrak olmadığını fark edenler, durumu yetkililere haber verdi.
Polis ekipleri, mızrağı aradı
AA’nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri mızrağın bulunması için çevrede arama çalışmaları gerçekleştirdi.
Mızrağın başka yere konulmuş olabileceği veya çalınmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.