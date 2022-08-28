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    Düzce'de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu

    Parkta bulunan Selçuklu dönemini temsil eden 3 asker heykelinden birinin elindeki mızrak kayboldu.
    • 28.08.2022 - 16:41
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    Düzce'de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu

    Düzce’de Kültür Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan Selçuklu askeri temalı heykelin, elinde tuttuğu mızrak ortadan kayboldu.

    Su kemeri üzerindeki 3 asker heykelinden birinin elinde mızrak olmadığını fark edenler, durumu yetkililere haber verdi.

    Polis ekipleri, mızrağı aradı

    AA’nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri mızrağın bulunması için çevrede arama çalışmaları gerçekleştirdi.

    Mızrağın başka yere konulmuş olabileceği veya çalınmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.

    Düzce de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu #1

    Düzce de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu #2

    Düzce de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu #3

    Düzce de, asker heykelinin elindeki mızrak kayboldu #4


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