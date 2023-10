Düzce'de at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu Düzce'de başı boş at sürüsüne çarpan otomobilin zincirleme kazaya sebebiyet verdiği kazada 5 araçta maddi hasar meydana geldi, 3 at telef oldu.

İHA Düzce merkezden Gölyaka ilçesi istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki otomobil, aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan başıboş at sürüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile aynı güzergahta seyir eden 4 araç daha kazaya karıştı. 2 at telef oldu İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3'ünün telef olduğunu 2'sinin ise yaralandığını belirlendi. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların ve telef olan atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yaralı atlar bölgeden kaybolurken jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)