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    Düzce'de av sırasında yanlışlıkla yeğenini vurdu

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişi, iddiaya göre av sırasında tüfeğinin ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne sebep oldu.
    • AA
    • 02.10.2021 - 07:15
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    Düzce'de av sırasında yanlışlıkla yeğenini vurdu

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Emrullah Karatepe kardeşinin oğlu Emrah Karatepe ile Tavak mevkisindeki ormanlık alanda avlanmaya çıktı.

    Ormanda bir müddet birlikte avlanan amca-yeğen, yokuştan indikleri sırada Emrullah Karatepe'nin omuzunda asılı olan av tüfeği aniden ateş aldı.

    Silahtan çıkan saçmaların yeğenine isabet ettiğini gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YEĞENİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Emrah Karatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Düzce de av sırasında yanlışlıkla yeğenini vurdu #1

    AMCA GÖZALTINA ALINDI

    Yeğeninin ölümüne sebep olan amca Karatepe, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Emrullah Karatepe'nin ifadesinde, "tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını" öne sürdüğü belirtildi.

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