Düzce’de ayıya taş attı, pençelerinden kaçamadı

Ormana kestane toplamaya giden 46 yaşındaki adama, ayı saldırdı. Yaralanan talihsiz adam, tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

46 yaşındaki Rahmi E., kestane toplamak için Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde bulunan ormana gitti.

Bu sırada ayı ile karşı karşıya kalan Rahmi E., hayvanın uzaklaşacağını düşünerek bir süre hareketsiz bekledi.

Taş atınca pençeyi yedi

Ancak ayının koşmasıyla kaçmaya çalışan Rahmi E., daha fazla kaçamayacağını anlayınca hayvanı korkutmak için taş atmaya başladı.

Ayının pençe darbeleriyle sağ eli ile bacağından yaralanan Rahmi E., kaçıp canını kurtarmayı başardı.

Durumu iyi

Rahmi E.'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu.

DHA’nın haberine göre Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Rahmi E., tedaviye alındı.

Rahmi E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.