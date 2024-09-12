Düzce'de bariyerlere çarpan çimento yüklü tır otoyola devrildi TEM Otoyolu'nda ilerleyen çimento yüklü tır, Düzce gişelerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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İHA

Düzce'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Niğde'den yüklediği çimentoyu a tır ile İstanbul'a götüren tır sürücüsü M.C., TEM Otoyolu üzerinde ilerlediği sırada yolunu şaşırdı.

Hangi yönden ilerlemesi gerektiğini bilmeyen tır sürücüsü Düzce gişelerine girmeye çalıştı.

BARİYERLERE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ

Bu sırada sürücü M.C.'nin kontrolünden çıkan tır bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇARESİZCE YARDIM BEKLEDİ

Tır sürücüsü M.C., kazanın ardından yüklü çimentoları aktarmak ve tırını kaldırmak için başka bir tırı beklemeye başladı.

Devrilen tırının önüne oturan sürücüye Karayolları ekipleri yardımcı olmaya çalıştı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)