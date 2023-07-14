Düzce'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü öldü Otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanmasının ardından meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

İHA

Dikkatsiz sürücülerin sebebiyet olduğu kazalar her geçen gün artıyor...

Bu kapsamda denetimler sıklaştırılıyor.

Düzce'den Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan Onur Turan (31) idaresindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Muncurlu köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Onur Turan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Onur Turan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.