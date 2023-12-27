Düzce'de başından vurulmuş halde bulunan genç hastanede öldü Düzce'de tabancayla başından vurulmuş halde kaldırımda bulunan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Düzce merkez Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlar duydukları silah sesinin ardından polise ihbarda bulundu.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, Resul Kaplan (25) isimli genci yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kaplan'ın başının arka kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandığı belirlendi.

Hastanede can verdi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevrede yapılan incelemede herhangi bir suç aleti bulunamazken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)