Düzce’de bebek arabasının altına torpil atan 2 saldırgan yakalandı Akrabalarıyla yolda yürüyen annenin sürdüğü bebek arabasının altına, yanlarından geçen otomobilden torpil atıldı. Görüntüler başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyınca plakası tespit edilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Bebeğin babası, “Çok korktuk. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum” dedi.

DHA

Düzce’de 6 aylık bebek, ölümle burun buruna geldi…

Anne K.A., bebeği ile birlikte önceki gün 22.00 sıralarında eve gidiyordu.

Akrabalarının da yanında olduğu anne ve bebeğine, Körpeşler Mahallesi’nde yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı.

2 şüpheli yakalandı

Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi.

Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

"Cezaları neyse çeksinler"

Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar, şunları söyledi: