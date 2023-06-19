Düzce’de 6 aylık bebek, ölümle burun buruna geldi…
Anne K.A., bebeği ile birlikte önceki gün 22.00 sıralarında eve gidiyordu.
Akrabalarının da yanında olduğu anne ve bebeğine, Körpeşler Mahallesi’nde yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı.
2 şüpheli yakalandı
Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi.
Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.
"Cezaları neyse çeksinler"
Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar, şunları söyledi:
Eşim amcamlarla birlikte dondurma yemeğe gidiyor. Dönerken yol kenarında yürüyorlar. Şahıslar araçla geçerken torpili yakarak, 6 aylık bebeğimin olduğu bebek arabasına fırlatıyorlar. Torpil çok şükür bebek arabasının içine denk gelmiyor. Çocuk korkmuş ve ağlamış. Daha sonrasında biz de arkadan gelen bir aracın araç kamerasından plakalara ulaştık. Durumu emniyet güçlerine bildirdik. Onlar da gerekeni yaptılar. Polise çok teşekkür ediyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum.