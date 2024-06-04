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Düzce'de bir kadın kavga ettiği komşusunu silahla vurdu

Düzce'de bir kadın kavga ettiği komşusunu silahla vurdu Düzce'de aynı apartmanda oturan iki komşu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Eline silah alan kadın, komşusunu öldürdü..