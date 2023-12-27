DHA
Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde damacana su satışı yapan Selahattin İliksiz (30), çalıştığı dükkanda yemek yerken nefes borusuna salata malzemesi kaçtı.
İş yerinden ayrılmak için hareketlendiği sırada nefes almak için çabalayan arkadaşını fark eden Volkan Bıçakçı (32), arkadaşının sırtına vurdu.
Ancak müdahalesi yetersiz kalınca bu kez heimlich manevrası yaptı.
Boğazına kaçan salata malzemesi çıkan İliksiz, yeniden rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar kamerada
İliksiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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